Am Montagmorgen, 18.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, brannten zwei Müllcontainer an der Gerhardstraße in Ratingen aus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Das war nach dem aktuellen Ermittlungsstand geschehen:



Gegen 7 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Abfallentsorgung der Stadt Ratingen den Brand zweier Altpapiercontainer auf Höhe der Gerhardstraße 45. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Inhalt der betroffenen Metalltonnen vollständig ausbrannte und die Container durch die Hitze leicht deformiert wurden.



Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell