In der Zeit vom 22. November 2023, bis zum 12.

Mettmann (ots) - Dezember 2023 kam es in Ratingen-Ost zu einem Diebstahl eines schwarzen Audi Q5.



Ein 36-jähriger Ebersberger parkte das Auto am Abend des 22. Novembers 2023 gegen 18 Uhr an dem rechten Fahrbahnrand der Mettmanner Straße zwischen der Autobahn A44 und dem Kreisverkehr zur Formerstraße. Am 12. Dezember 2023 sollte das Fahrzeug von einem Zeugen abgeholt werden. Dieser stellte den Diebstahl des erst wenige Monate alten, schwarzen Audi Q5 Sportback fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verbleib des ca. 70000 Euro teuren Pkw.



Die Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts führten bisher zu keinem positiven Ergebnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben das Fahrzeug, welches mit einer Städtekennung der Stadt Rosenheim (RO-) geführt wird, zur internationalen Fahndung aus.



Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Limousine vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten schwarzen Audi Q5, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.



