In Ratingen kam es am Freitagnachmittag, 1. Dezember 2023, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kraftrad.

Mettmann (ots) - Hierbei wurde die Beifahrerin des Kraftrads, eine 22 Jahre alte Ratingerin, schwer verletzt.



Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:



Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Ratinger mit einer Mercedes C-Klasse die Sohlstättenstraße in Richtung Kaiserswerther Straße. Als er links in die Straße "Alter Kirchweg" abbiegen wollte, missachtete er ein vorfahrtberechtigtes Kraftrad und kollidierte mit diesem. Der 22-jährige Fahrer des Dreiradrollers sowie seine 22-jährige Beifahrerin stürzten. Der Mercedesfahrer sowie der Fahrer des Kraftrads wurden leicht verletzt, die 22-jährige Ratingerin schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der Mercedes und das Kraftrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle während der Unfallaufnahme. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.



Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell