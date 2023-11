Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am 23. November 2023 in einer eigenen Pressemitteilung berichtet hatte (siehe die ots-Nummer 2311086 unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5656314), waren am 15.

Mettmann (ots) - November 2023 zwei hochwertige Gartengeräte der Marke "Stihl" auf einem Schulgelände an der Herzogstraße aufgefunden worden.



Die Beamten hatten die Geräte sichergestellt und mit einem Foto nach dem rechtmäßigen Besitzer gesucht.



Ein 52-jähriger Heiligenhauser konnte nun als Besitzer des Laubbläsers sowie des Kantenschneiders ermittelt werden. Die Gartengeräte waren in der Nacht zum 30. August 2023 aus einer Garage an der Holbeinstraße entwendet worden. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen hatten sich über ein rückwärtig gelegenes Gartentor Zugang zum Grundstück verschafft und die Garage nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei hatten sie die Geräte, die einen Wert von mehreren hundert Euro hatten, entwendet.



Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum 30. August verdächtige Personen an der Holbeinstraße in Heiligenhaus beobachtet und kann Angaben zum Tathergang tätigen? Ebenso bittet die Polizei Zeugen, die hinsichtlich des Fundortes Angaben zu Tatverdächtigen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.



