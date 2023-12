In Ratingen kam es am Samstagabend (9.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Frau schwer verletzt wurde. Zudem entstand ein sehr hoher Sachschaden.



Folgendes war geschehen:



Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford Fusion die Sandstraße aus Richtung der Straße "Am Sandbach". Aufgrund der Witterung und der Dunkelheit übersah der Fahrzeugführer den auf der rechten Fahrbahnseite fest verbauten Blumenkübel. Es kam zur Kollision.



Durch den Aufprall wurde das Auto des Unfallverursachers auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte linksseitig mit dem Fahrzeug einer 34-jährigen Wülfratherin. Diese befuhr zum Zeitpunkt des Unfalls die Gegenfahrbahn in Richtung der Anna-Schlinkheider-Straße mit ihrem BMW-Kombi.



Die 34-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen. Der 66-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt.



Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Unfallörtlichkeit war für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.



