© Bild Feuerwehr Heiligenhaus: Am Samstagabend, 2.12.23, kam es zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenhaus-Isenbügel.

Am frühen Samstagabend, 2. Dezember 2023, kam es im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Heiligenhaus-Isenbügel zu einem Brandausbruch, in dessen Verlauf das Haus schwer beschädigt wurde.

Mettmann (ots) - Die Polizei ermittelt zur Brandursache.



Das war geschehen:



Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe "Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude" unter folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5663252) meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Langenbügeler Straße gegen 18:45 Uhr einen Brandausbruch im Obergeschoss des Hauses.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Heiligenhaus stellten bei ihrem Eintreffen an dem abseits der Straße gelegenen Backsteinbau fest, dass das Obergeschoss des Anbaus in voller Ausdehnung brannte. Trotz der über Stunden andauernden, aufwändigen Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass die erste Etage vollständig ausbrannte und das gesamte Wohnhaus bis auf weiteres unbewohnbar ist. Die unverletzten Anwohner kümmerten sich selbständig um eine anderweitige Unterbringung.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zum Brandgeschehen ein. Die Sachschadenshöhe konnte zunächst nicht näher verifiziert werden, liegt aber nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Ob der Brand, wie von Zeugen angegeben, tatsächlich in einer ungenutzten Sauna im Obergeschoss ausbrach, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.



