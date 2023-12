Am Montagabend, 11. Dezember 2023, raubte in Hilden ein Duo einem 25-Jährigen sein zum Privatverkauf angebotenes Handy.

Mettmann (ots) - Der 25-Jährige wurde durch Pfefferspray leicht verletzt, die Tatverdächtigen flohen unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Das war geschehen:



Gegen 20:15 Uhr traf sich ein 25-jähriger Hildener in Höhe der an der Ellerstraße gelegenen Bushaltestelle "Fabriciusstraße" mit zwei jungen Männern, die ein von ihm auf einer Internetplattform zum Verkauf angebotenes iphone 15 pro max kaufen wollten.



Nach eigenen Angaben prüfte das Duo zunächst das Handy und verletzte den Hildener anschließend durch einen Sprühstoß Reizgas im Gesicht. Unmittelbar flohen die vermeintlichen Käufer mitsamt ihrer Tatbeute fußläufig über die angrenzende Heerstraße. Der 25-Jährige verfolgte das Duo bis zur Luisenstraße. Hier soll einer der flüchtigen Tatverdächtigen mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf den nacheilenden Hildener geschossen haben, wobei dieser jedoch nicht verletzt wurde.



Der 25-Jährige alarmierte die Polizei, die das flüchtige Duo trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.



Die circa 20 Jahre alten Männer sollen circa 170-175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der Tatverdächtigen soll kurz rasierte dunkle Haare und eine schwarze Jacke getragen haben, der zweite soll schwarze gegelte Haare zu einem Mittelscheitel gekämmt und eine graue Jacke getragen haben.



Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität der Räuber tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.



