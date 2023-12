In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann: --- Erkrath --- Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, kam es in der Zeit von 7 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine in Hochparterre gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße in Erkrath.

Mettmann (ots) - Unbekannte Täter kletterten vermutlich auf ein Garagendach um anschließend gewaltsam die Scheibe eines Fensters einzuschlagen und so in die Wohnräume des Geschädigten zu gelangen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Bargeld in unbekannter Höhe. Vermutlich durch die Balkontür verließen sie anschließend die Tatörtlichkeit und flohen unerkannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, kam es in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenmittelhaus an der Georg-Büchner-Straße in Unterfeldhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert. Unerkannt flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung mitsamt ihrer Tatbeute. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenmittelhaus an der Straße Thieleshof ein. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:50 Uhr versuchten der oder die Einbrecher zunächst die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Da dies misslang, schlugen sie anschließend das Fensterglas ein und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich über den rückwärtig gelegenen Garten flohen die Einbrecher anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Monheim am Rhein ---



In der Zeit von Mittwochnachmittag, 20. Dezember 2023, bis Donnerstagmorgen, 21. Dezember 2023, kam es auf einem Baustellengelände an der Oranienburger Straße in Monheim am Rhein zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 14 Uhr bis 07:15 Uhr in einen unverschlossenen Kellerraum eines Hauses ein und entwendeten zehn Kupferkabel von je 10 Meter Länge. Sie flohen unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



In der Nacht zu Donnerstag, 21. Dezember 2023, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Geschäftsräume einer metallverarbeitenden Produktionsfirma an der Siemensstraße in Monheim am Rhein ein. In der Zeit von 20 Uhr bis 06:40 Uhr durchsuchten sie die Firmenräumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Bargeld. Unerkannt flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



