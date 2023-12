In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann: --- Velbert --- Vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 10. Dezember 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Verkaufsräume eines Baumarktes an der Metallstraße in Velbert.

Mettmann (ots) - Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 4 Uhr bis 5.45 Uhr vermutlich über das Dach des Gebäudes in die Verkaufsräume. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Büroraum in dem ein Tresor aufgestellt war. Sie öffneten gewaltsam die Tresortür und entwendeten einen bis dahin nicht näher verifizierten Bargeldbetrag. Mitsamt ihrer Tatbeute entfernten sie sich auf dem Einstiegsweg unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Erst am Morgen des 11. Dezember 2023, fiel der Einbruchdiebstahl auf.



Am Sonntagabend, 10. Dezember 2023, kam es auf der Siemensstraße in Velbert zu einem Geschäftseinbruch. Vermutlich gegen 21.40 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam durch eine Außenwand in die Produktionshalle einzudringen. Hierbei beschädigten sie die an der östlichen Gebäudeseite befindliche Fassade erheblich. Der oder die Täter flohen noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt in unbekannte Richtung. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Beuteschaden konnte nicht festgestellt werden.



Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Ratingen ---



Am Freitag, 08.Dezember 2023, kam es zu einem vollendeten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "An der Horst".

Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen 17 Uhr bis 19 Uhr augenscheinlich über das rückwärtig gelegene Fenster Zugang zur betroffenen Wohnung. Alle Zimmer der Wohnung wurden delikttypisch durchwühlt.

Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet.



In der Zeit vom 24. November 2023 bis 09. Dezember 2023 kam es in einem Mehrfamilienhaus auf dem Hülsenbergweg zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich über die Balkontür Zugang zur im ersten Stock befindlichen Wohnung. Alle Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Am Samstag, 09. Dezember 2023, drangen bislang Unbekannte in der Zeit zwischen16:45 Uhr bis 19:15 Uhr in ein Reihenendhaus auf dem Hainbuchenweg ein. Nach ersten Ermittlungen verschafften sie sich Zugang zum Haus über die Terrassentür. Es konnten mehrere Hebelspuren an der Tür festgestellt werden. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Bislang Unbekannte drangen am Samstag, 09. Dezember 2023, zwischen 14 Uhr bis 20:50 Uhr, in ein Reihenhaus auf dem Holunderweg ein. Augenscheinlich wurde das Objekt über die Terrassentür betreten. Das Glas der Scheibe war eingeschlagen. Mehrere Hebelmarken waren zu erkennen. Alle drei Etagen des Hauses wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Sachstand wurden zwei Armbanduhren entwendet.



Am Sonntag, 10. Dezember 2023, in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 19:35 Uhr drangen bislang Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Spreestraße ein. Augenscheinlich verschafften sie sich Zugang zum Objekt über die Terrassentür. Die Wohnräume des Hauses wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



In der Nacht zu Montag, 11. Dezember 2023, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Verkaufsräume eines Kiosks an der Jenaer Straße ein. Der oder die Einbrecher traten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ein Loch in die Schaufensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie entwendeten Zigaretten und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Die Höhe des Beuteschadens konnte im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht näher verifiziert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--Mettmann--



Am Samstag, 09. Dezember 2023, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 20:10 Uhr drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Brahmsstraße ein. Sie verschafften sich Zugang zum Objekt über ein im ersten Stock befindlichen Fenster. Alle Räume des Objekts wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Sachstand wurde Bargeld und Schmuck entwendet.



In der Zeit zwischen 08. Dezember 2023, 17:30 Uhr bis 10. Dezember 2023 kam es zu einem Einbruch in ein auf der Straße "Am Schnutenteich" befindliches Reihenhaus. Bislang Unbekannte verschafften sich Zugang zum Objekt über die Terrassentür. Die Glasscheibe war beschädigt. Alle Räume des Objektes wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--Langenfeld-



In der Nacht zu Freitag, 8. Dezember 2023, kam es zu einem Geschäftseinbruch an der Ganspohler Straße in Langenfeld. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstagabend, 18:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 06:50 Uhr, in das mehrgeschossige Haus ein und öffneten gewaltsam die Zugangstür zu einer Kanzlei. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro.



Am 9. Dezember 2023 zwischen 10:05 Uhr und 12:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Uhlandstraße. Bislang Unbekannte drangen in die in der dritten Etage befindliche Wohnung ein. Die Wohnräume wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben wurden Parfüms entwendet.



In dem Zeitraum vom 7. Dezember 2023, 11 Uhr, bis 9. Dezember 2023, 12:45 Uhr drangen bislang Unbekannt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Von-Etzbach-Straße ein. Die Balkontür wies diverse Hebelmarken auf. Es ist davon auszugehen, dass die Unbekannten über diese Tür Zugang zur Wohnung erlangten. Ein Tresor, der sich in der Wohnung befunden hatte wurde entwendet. In diesem haben sich Sparbücher sowie diverse Schmuckstücke befunden.



Am Samstag, 9. Dezember 2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 23 Uhr kam es auf dem Schmetterlingsweg zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Unbekannte drangen über die Terrassentür in das Wohnobjekt ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.



Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--Erkrath--



Im Zeitraum vom 9. Dezember 2023, 20 Uhr, bis 10. Dezember 2023, 12 Uhr drangen bislang Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schlüterstraße ein. Augenscheinlich gelangen die Unbekannten über ein Fenster in die Wohnung. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben wurden 5 Uhren sowie ein Jagdmesser entwendet.



Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell