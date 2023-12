In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann: --- Heiligenhaus --- Am Siegweg wurde zwischen Samstag, 9.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, gegen 12 Uhr und Montag, 18. Dezember 2023, gegen 9 Uhr in ein unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.



Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Ratingen ---



In Ratingen kam es zwischen 20:30 Uhr am Donnerstag, 14. Dezember 2023, und 13:30 Uhr am Montag, 18. Dezember 2023, zu einem Einbruch in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Scheifenkamp". Dort erlangten die Täter verschiedene elektronische Spielgeräte sowie Rollschuhe.



Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Hilden ---



Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnachmittag, 16. Dezember 2023, gegen 16 Uhr und Montagmorgen, 18. Dezember 2023, gegen 7:45 Uhr Zutritt auf das Gelände einer Baufirma an der Straße "Im Hock". Aus einem dort befindlichen Überseecontainer, der als Lagerraum genutzt wurde, stahlen die Täter eine Baumaschine. Zudem drangen sie in einen VW Transporter ein, der als Baustellenfahrzeug genutzt wurde, und entwendeten daraus eine weitere Baumaschine.



Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Erkrath ---



Am Montagabend, 17. Dezember 2023, wurde zwischen 17 Uhr und 18:50 Uhr in ein Reihenhaus an der Neanderstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt über die Erdgeschosswohnung und drangen zudem in die darüberliegende Wohnung im Dachgeschoss ein.



Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Haan ---



Zwischen Dienstagmorgen, 5. Dezember 2023, gegen 7 Uhr und Montagnachmittag, 18. Dezember 2023, gegen 14:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der ersten Etage, oberhalb eines Restaurants, an der Bahnhofstraße ein.



In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Karl-Niepenberg-Weg wurde am Montag, 18. Dezember 2023, im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 19:50 Uhr eingebrochen. Unbekannte gelangten durch ein Fenster in die Wohnräume im Erdgeschoss.



Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage,

wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der

Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:



https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell