In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann: --- Mettmann --- Am Samstag, 16.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, kam es in einem Einfamilienhaus am Kirchendeller Weg in Mettmann zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen 16 und 21:15 Uhr augenscheinlich durch die Kellertür Zugang zu dem Haus in Höhe der Hausnummer 2. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Am Freitag, 15. Dezember 2023, kam es in einem Reihenhaus an der Ostpreußenstraße in Mettmann zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen 7 und 20:20 Uhr augenscheinlich durch die Terassentür Zugang zu dem Haus in Höhe der Hausnummer 1. Alle Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Im Zeitraum von Samstag, 16. Dezember 2023, 22:30 Uhr bis Sonntag, 17. Dezember 2023, 0 Uhr kam es in einem Foodtruck an der Straße "An der Regiobahn" in Mettmann zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu dem Wagen. Es wurden Getränke gestohlen.



--- Langenfeld ---



Im Zeitraum von Freitag, 15. Dezember 2023, 12 Uhr bis Sonntag, 17. Dezember 2023, 3 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Heidackerstraße in Langenfeld zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich augenscheinlich durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu der Wohnung in Höhe der Hausnummer 6. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



--- Monheim am Rhein ---



Am Freitag, 15. Dezember 2023, kam es in einem Einfamilienhaus an der Siedlerstraße in Monheim am Rhein zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen 11:30 und 20:30 Uhr augenscheinlich durch ein Fenster Zugang zu dem Haus in Höhe der Hausnummer 11. Alle Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



