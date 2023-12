In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann: --- Ratingen --- Im Zeitraum von Samstag, 2. Dezember 2023, gegen 16:15 Uhr bis Montag, 4.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, gegen 6:50 Uhr wurde in ein Bürogebäude an der Bahnstraße in Ratingen eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu den Büroräumen. Anschließend durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.



Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



--- Hilden ---



Am Montag, 4. Dezember 2023, wurde zwischen 9:10 und 15:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Elberfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 103 in Hilden eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch die Wohnungstür Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe sowie ein Smartphone entwendet.



Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!



Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:



https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell