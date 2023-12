In Ratingen hat die Polizei im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt ZooM" am Mittwoch, 20. Dezember 2023, einen direktionsübergreifenden Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt auf Eigentumskriminalität durchgeführt.

Mettmann (ots) - Das war geschehen:



In der Zeit von 10 bis 20:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Direktion Kriminalität gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiwache Ratingen sowie Kräften des zivilen Eingreifstrupps inbesondere die Ratinger Innenstadt.



Hierbei konnte ein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen festgestellt werden, welches ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.



Zudem stellten die Einsatzkräfte gegen 14:40 Uhr drei verdächtige Personen in einer Parfümerie an der Oberstraße fest. Nachdem die Männer die Verkaufsräume verlassen hatten, wurden sie wegen des Verdachts des Ladendiebstahls kontrolliert. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Beamten mehrere entwendete Parfüms von einem Gesamtwert von 1.400 Euro sicher und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest.



Zudem wurde bei den Männern zwei Tierabwehrsprays und ein Messer aufgefunden, welche während der Tat griffbereit in ihren Hosentaschen mitgeführt worden waren. Da zwei der Männer, 27 und 41 Jahre alt, keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, wurden die Tatverdächtigen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter vorgeführt, welcher am gestrigen Donnerstagabend, 21. Dezember 2023, eine Untersuchungshaft anordnete.



Der dritte Tatverdächtige, ein 41-jähriger Mann aus Essen wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen.



Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?



Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.



