Am Samstagabend, 9.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, nahm die Polizei einen vermeintlichen Drogendealer vor einem Lebensmittelgeschäft in Velbert fest. Auch ein Rauschgift-Spürhund der Polizei war im Einsatz.



Das war geschehen:



Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis eines vermeintlichen Drogenverkaufs vor einem großen Lebensmittelgeschäft an der Friedrichstraße. Die Polizei war daraufhin schnell am Einsatzort und konnte einen 20-jährigen Velberter stellen. Die Beamtinnen und Beamten fanden bei dem jungen Mann schließlich eine geringe Menge Cannabis, mutmaßlich durch den Drogenverkauf eingenommenes Bargeld sowie ein Handy.



Für die Suche nach möglichen Drogenverstecken wurde ein Rauschgift-Spürhund der Polizei eingesetzt. Die Suche verlief jedoch negativ.



Der 20-Jährige wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht und ein Ermittlungsverfahren gegen den bereits in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen eingeleitet. Dieser wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell