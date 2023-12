Am Samstag, 16.12.2023, kam es in Langenfeld am Winkelsweg/ Richrather Straße gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Mettmann (ots) - Eine 78-jährige Dame aus Monheim befuhr mit ihrem PKW Toyota die Richrather Straße und beabsichtigte nach recht auf den Winkelsweg abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Querverkehrs, so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW Mercedes-Benz eines 48-jährigen Solingers kam. Der Solinger war den Winkelsweg in Richtung Hildener Straße gefahren, so dass die Dame aus seiner Sicht von rechts seine Fahrtrichtung kreuzte.



Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verlor die 78-Jährige die Kontrolle über ihren PKW, fuhr auf den Gehweg, wo sie zuerst eine Grundstücksmauer beschädigte und anschließend einen Fußgänger anfuhr. Bei dem Fußgänger handelte es sich um einen 27-jährigen Langenfelder, der durch den Zusammenstoß mit dem PKW so schwer verletzt wurde, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste.



Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf mindesten 15.000,- Euro geschätzt.



