In Heiligenhaus hat die Polizei am Sonntag (17.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) im Rahmen von im Vorfeld nicht angekündigten Geschwindigkeitskontrollen mehrere Verstöße ahnden müssen. Ein 20-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben.



Im Kontrollzeitraum zwischen 11 Uhr und 12 Uhr überprüfte ein örtlicher Bezirksdienstbeamter auf der Velberter Straße, ob die Verkehrsteilnehmenden die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einhielten. Während der weit überwiegende Anteil der Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig unterwegs war, musste der Beamte jedoch bei drei Autofahrern ganz erhebliche Verstöße ahnden.



Unrühmlicher "Tagesschnellster" war ein 20 Jahre alter Heiligenhauser, der mit dem auf seine Mutter zugelassenen Wagen mit sage und schreibe 111 km/h kurz vor dem dortigen Verbrauchermarkt geblitzt worden war. Den jungen Mann erwartet nun ein Fahrverbot von zwei Monaten, ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.



Die Polizei stellt klar:



Die Polizei kontrolliert auch in Zukunft weiterhin und regelmäßig an nicht vorangekündigten Standorten die Geschwindigkeiten, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.



