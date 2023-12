In der Nacht zu Mittwoch, 6.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, kam der Fahrer eines VW Polo in einer scharfen Linkskurve auf einer innerstädtischen Straße in Mettmann von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den glücklicherweise nur leicht verletzten 25-jährige Hildener ein.



Das war geschehen:



Gegen 02:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Hildener mit seinem VW Polo die Straße Am Kolben in Richtung Ringstraße. In Höhe einer scharfen Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Stark verunfallt blieb der circa 20 Jahre alte VW auf dem Dach liegen.



Alarmierte Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Hildener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein nach Zeugenangaben augenscheinlich unverletzter Beifahrer entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt von der Unfallörtlichkeit.



Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Beamten eine augenscheinliche Fahruntauglichkeit bei dem 25-Jährigen fest. Da ein Atemalkoholtest negativ verlief, ordneten die Beamten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, um diese auf einen vorangegangenen Drogenkonsum untersuchen zu lassen. Zudem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher.



Der nicht mehr fahrbereite VW Polo wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf wenige tausend Euro.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum derzeit unbekannten Beifahrer tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell