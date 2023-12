In Langenfeld haben in der Nacht auf Donnerstag, 7.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, bislang noch Unbekannte einen Kassenautomaten vor einem Parkhaus an der Turnerstraße gesprengt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.



Folgendes war geschehen:



Gegen 2 Uhr hörten Streifenbeamtinnen und Beamten einen lauten Knall aus der Langenfelder Innenstadt. Sie konnten den Ursprung an der Turnerstraße lokalisieren. Vor dem dortigen Parkhaus wurde augenscheinlich ein Kassenautomat gesprengt. Es wurde im Umfeld sofort nach möglichen Täterinnen oder Tätern gefahndet. Hierbei konnten leider keine verdächtigen Personen angetroffen werden.



Der Kassenautomat wurde erheblich zerstört und brannte noch leicht, als die Beamtinnen und Beamten eintrafen. Trümmerteile waren bis auf die andere Straßenseite verteilt und eine Scheibe des Parkhauses gesprungen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Zu einer möglichen Beute kann noch keine Aussage getroffen werden.



Ob die Tat im Zusammenhang mit der Sprengung des Fahrkartenautomats am 3. Dezember 2023 in Erkrath (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5664293) oder der Sprengung am 21. November 2023 in Langenfeld (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5655361) steht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.



Die Polizei fragt:



Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Autos an dem Parkhaus beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.



Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell