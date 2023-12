Am Montag, 4.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, kam es in Velbert zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Flandersbacher Weg/Heiligenhauser Straße/Autobahn 44.



Folgendes war geschehen:



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 36-jährige Fahrer eines Kia Stonic gegen 13:30 Uhr auf dem Flandersbacher Weg unterwegs und überfuhr an der besagten Kreuzung eine rot zeigende Ampel. Gleichzeitig fuhr der Verkehr aus Richtung der Heiligenhauser Straße los, wodurch der Kia mit einem VW Golf eines 30-jährigen Velberters kollidierte. Der Golf-Fahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.



Der Fahrer des Kia blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings wies sein Auto einen Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro auf. Zudem beschädigte der 36-Jährige ein Verkehrsschild.



