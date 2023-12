In Ratingen und Heiligenhaus kam es in der Nacht auf Freitag (08.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) zu mehreren Bränden. Die Polizei ermittelt.



Folgendes war in Ratingen geschehen:



Etwa gegen 0:30 Uhr meldete ein Anwohner der Liebigstraße einen Brand auf einem Parkplatz vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Beamten und der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte einen bereits vollständig ausgebrannten VW Golf fest. Ein weiterer VW Golf, der daneben parkte, wies ebenfalls starke Beschädigungen durch die Flammen auf. Zudem sind drei Papier-Mülltonnen, die sich neben dem Parkplatz befanden, vollständig ausgebrannt. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann ein technischer Defekt des ersten ausgebrannten Golfs nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.



Kurze Zeit später, gegen 1 Uhr, stellte die Polizei einen weiteren Brand, diesmal an einer Plastik-Mülltonne im Bereich einer Parkanlage in der Bergstraße, fest. In der Mülltonne befanden sich Farbsprühdosen, durch die es zu mehreren kleinen Explosionen innerhalb der Tonne kam. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung wurde die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt. Eine durch die Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief leider negativ.



Auch in Heiligenhaus registrierten Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf Freitag (08. Dezember 2023) zwei Brände: In der Moselstraße, unter anderem auf einem Schulhof.



Das ist bisher bekannt:



Gegen 3:35 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle ein Brand auf dem Gelände einer Grundschule gemeldet. Dabei handelte es sich um eine brennende Papier-Mülltonne, die sich auf dem Schulhof unmittelbar am Grundstückszaun neben einem kleinen Gartenhaus befand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gartenhaus verhindert werden. Dennoch brannte die Mülltonne vollständig aus.



Die Polizei nahm erste Ermittlungen auf und fahndete im Nahbereich der Grundschule nach verdächtigen Personen - leider erfolglos.



Jedoch stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Fahndung, nur wenige hundert Meter von der ersten Einsatzörtlichkeit entfernt, einen brennenden Müllcontainer neben der Bushaltestelle "Unterilp" fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch wies der Metallcontainer aufgrund der Hitze-Entwicklung leichte Verformungen auf. Ob es sich bei den beiden Bränden in Heiligenhaus aufgrund der räumlichen Nähe um ein und denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Die Polizei fragt:



Wer hat in der Nacht auf Freitag (8. Dezember 2023) verdächtige Beobachtungen in den genannten Tatort-Bereichen in Ratingen oder Heiligenhaus gemacht oder kann sonstige Hinweise zu den Bränden geben?



Zeuginnen und Zeugen die Hinweise zu den Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, oder der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150 in Verbindung zu setzen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell