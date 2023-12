In der Nacht auf Sonntag (17.12.2023) brannten mehrere Müllcontainer in Monheim am Rhein.

Mettmann (ots) - Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.



Das war geschehen:



Ein Anwohner der Friedenauer Straße meldete gegen 3:50 Uhr einen Brandausbruch aus mehreren Müllcontainern und alarmierte folgerichtig die Feuerwehr. Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein vollständiges Ausbrennen bei einem Teil der Müllcontainer nicht verhindert werden



Obwohl der Brand nur wenige Meter von der Hauswand des Mehrfamilienhauses entfernt war, wurde die Fassade des Gebäudes glücklicherweise nicht beschädigt.



Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob der Brand absichtlich gelegt wurde. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurde gefertigt.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell