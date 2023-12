In Hilden ist der Polizei bereits am Montag (27.

Mettmann (ots) - November 2023) eine vollendete Vergewaltigung zum Nachteil einer weiblichen Jugendlichen gemeldet worden. Die Jugendliche soll auf ihrem Schulweg von einem bislang noch unbekannten Täter abgepasst, körperlich angegriffen und anschließend in einem Waldgebiet vergewaltigt worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.



Folgendes war geschehen:



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Jugendliche gegen 7:25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Stichweg an der Händelstraße / Ecke Karlrobert-Kreiten-Straße unterwegs. Dort wurde ihr von einem Mann der Weg versperrt, weshalb sie von ihrem Rad absteigen musste. Unvermittelt soll ihr der Mann dann ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe der Täter sie betäubt und in ein Waldstück nahe der Autobahnbrücke der A3 an der Straße "Am Flausenberg" verschleppt, wo sie wieder zu sich gekommen sei.



Nach Angaben der Jugendlichen sei es in dem Waldgebiet zu einer vollendeten Vergewaltigung gekommen, ehe der Täter von ihr abließ und in Richtung der Autobahnbrücke davonlief.



Die Polizei fahndete daraufhin nach einem Täter, konnte hierbei jedoch leider keinen Tatverdächtigen antreffen.



Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:



- männlich

- Anfang 20

- etwa 1,90 Meter groß

- breit gebaut

- dunkler Vollbart (ohne Schnauzer)

- trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und schwarze

Handschuhe

- hatte ein "südländisches Erscheinungsbild"



Die Polizei hat ihre Präsenz in dem Bereich erhöht und umfangreiche Ermittlungen in alle Richtungen eingeleitet.



Hierzu fragt die Polizei:



Wer hat den in Rede stehenden Vorfall möglicherweise beobachtet oder kann mit sonstigen Informationen die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell