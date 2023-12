In der Nacht zu Donnerstag, 28.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, versuchten drei Männer einen Container, gefüllt mit Feuerwerkskörpern, auf einem Parkplatz eines Discounters in Velbert aufzubrechen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei die flüchtigen Tatverdächtigen, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers stellen und vorläufig festnehmen.



Das war geschehen:



Gegen 2 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er durch laute Geräusche auf drei Männer aufmerksam geworden war, die augenscheinlich versuchten, gewaltsam einen Container auf dem Parkplatz eines Discounters aufzubrechen.



Noch vor Eintreffen der Beamtinnen und Beamten flohen die Einbrecher mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Werdener Straße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die flüchtigen Tatverdächtigen im Nahbereich angetroffen und gestellt werden.



Die Einsatzkräfte fanden in dem Fluchtfahrzeug Tatwerkzeug und stellten dieses, ebenso wie den Mercedes Sprinter, als Tatmittel sicher.



Die aus Essen stammenden Männer im Alter von 21, 25 und 31 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren an dem Container, der mit zum Verkauf stehenden Feuerwerkskörpern gefüllt war.



Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Ob die zum Teil kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell