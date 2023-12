Wie die Polizei bereits berichtete, haben im Juli 2023 zwei bislang noch unbekannte Täter an der Teichstraße in Mettmann einen 27-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und beraubt (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2307049 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5561881).

Mettmann (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal wendet sich die Polizei nun mit Fotos der Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe. Zu den Tätern liegen zudem die folgenden beiden Personenbeschreibungen vor:



Erster Tatverdächtiger:



- männlich

- circa 20 Jahre alt

- 1,80 bis 1,90 Meter groß

- schlanke Statur

- kurzes, schwarzes Haar

- trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Schriftzug der Marke

"HUGO", schwarze Jogginghose mit seitlichem, weißen Längsbalken

sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle



Zweiter Tatverdächtiger:



- männlich

- circa 25 Jahre alt

- 1,75 bis 1,85 Meter groß

- kräftige Statur

- schwarze, kurze Haare, schwarzer Kinnbart

- trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine

schwarze, kurze Hose, weiße Socken und dunkle Sneaker



Die Polizei fragt:



Wer erkennt die beiden Tatverdächtigen auf den Fotos wieder oder kann mit sonstigen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Die Fotos aus einer Überwachungskamera sind dieser Pressemeldung zum Download beigefügt oder auf dem Fahndungsportal des Landeskriminalamtes NRW unter folgendem Link hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/121372.



Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.



