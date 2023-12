In Ratingen hat die Polizei am Montagabend (11. Dezember 2023) einen Einbrecher auf frischer Tat in einem Feinkostladen festgenommen.

Mettmann (ots) - Folgendes war geschehen:



Gegen 20:35 Uhr wurde der Inhaber eines türkischen Feinkostladens am Berliner Platz über einen Einbruch in sein Geschäft alarmiert. Daraufhin verständigte der Mann die Polizei, welche schnell am Tatort eintraf und vor Ort feststellte, dass im rückwärtigen Bereich des Ladenlokals ein Fenster eingeschlagen worden war.



Anschließend durchsuchten die Polizisten den Laden, wobei sie auch tatsächlich auf den Einbrecher stießen: Dieser hatte sich augenscheinlich beim gewaltsamen Einstieg in den Laden ein Bein gebrochen, weshalb er widerstandslos von den Polizeibeamten festgenommen wurde.



Bei dem Einbrecher handelt es sich um 43 Jahre alten Mann aus dem Balkan. Er wurde mit einem Rettungswagen einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus zugeführt. Entsprechende Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.



