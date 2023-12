Am Sonntagabend, 3. Dezember 2023, kam ein 84-Jähriger Autofahrer in Haan von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen.

Mettmann (ots) - Eine 31-jährige Solingerin wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Das war geschehen:



Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen befuhr der 84-jährige Haaner gegen 19:10 Uhr mit seinem Opel Crossland die Bahnhofstraße in Richtung Kaiserstraße. Nach eigenen Angaben verlor er durch einen Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Auto. Er kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Ford Fiesta. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm abgestellten Opel Mokka aufgeschoben. Die Fahrerin des Mokkas, eine 31-jährige Solingerin, befand sich zum Unfallzeitpunkt noch in ihrem Auto und wurde leicht verletzt.



Der Opel Crossland und der Ford Fiesta wurden erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an allen drei Autos wird auf ungefähr 11.000 Euro geschätzt.



Die Beamtinnen und Beamten stellten den Führerschein des 84-Jährigen sicher.



