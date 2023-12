Am Dienstag (19.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) hat ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger in Mettmann in der Buslinie 746 eine 16-jährige Jugendliche sexuell belästigt.



Folgendes war geschehen:



Gegen 17 Uhr stieg die 16-jährige Velberterin an der Haltestelle "Mettmann Stadtwald" in die Linie 746 in Fahrtrichtung Wülfrath ein. Nach kurzer Zeit setzte sich der unbekannte Tatverdächtige auf den freien Platz neben ihr, sprach sie an und berührte sie unsittlich am Oberschenkel.



Ein aufmerksames junges Mädchen erkannte, dass der 16-Jährigen die Situation unangenehm war und stieg an der Haltestelle Wülfrath-Mitte gemeinsam mit ihr aus.



Die betroffene 16-Jährige erstattete anschließend Anzeige. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen sexueller Belästigung ein.



Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich

- circa 1,75 Meter groß

- Mitte 50

- kurzrasierte grauschwarze Haare

- grauer 3-Tage Bart

- trug abgewetzte Kleidung



Die Polizei fragt:



Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6250 entgegen.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell