In Heiligenhaus ist am Donnerstag (7.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) ein sieben Jahre altes Mädchen auf seinem Schulweg von einem Auto angefahren und hierbei schwer verletzt worden.



Folgendes war geschehen:



Gegen 7:40 Uhr war ein 32-jähriger Heiligenhauser mit seinem Mercedes Vito Firmenauto über die Ratinger Straße gefahren. Als er auf Höhe der dortigen Polizeiwache nach links auf den Höseler Platz abbiegen wollte, nahm er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen ein sieben Jahre altes Mädchen nicht wahr, welches gerade mit seinem Tretroller die Straße an der für sie Grünlicht anzeigenden Ampel überquerte.



Das Mädchen wurde daraufhin von dem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Hierbei wurde die Siebenjährige schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell