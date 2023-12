Am Donnerstagabend (30. November 2023) verlor ein 43-Jähriger in Monheim am Rhein die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr eine Straßenlaterne um.

Mettmann (ots) - Das war nach derzeitigem Ermittlungsstand geschehen:



Der 43-jährige Langenfelder war gegen 21:20 Uhr auf der Wiener Neustädter Straße in Fahrtrichtung Benrather Straße mit seinem Mercedes-Benz C 200 unterwegs, als er in einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 3 aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und rechtsseitig von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug schleuderte auf den Gehweg und kollidierte mit einer dort befindlichen Straßenlaterne, welche anschließend abknickte und in voller Länge auf den Gehweg fiel. Am Mercedes entstand zudem ein Totalschaden.



Nach dem Unfall entfernte sich der Langenfelder von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später von den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen im Nahbereich angetroffen werden.



Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte und unter dem Einfluss von Drogen stand.



Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen den 43-Jährigen ein.



Der Schaden an dem Unfallfahrzeug sowie an der Straßenlaterne beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell