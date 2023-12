In der Nacht auf Mittwoch, 20. Dezember 2023, kam es zu einem Brand in einer Tiefgarage an der Bachstraße in Haan.

Mettmann (ots) - Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.



Das war geschehen:



Wie die Feuerwehr Haan bereits in ihrer eigener Pressemitteilung berichtet hatte, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 3 Uhr wegen eines Brands in einer Tiefgarage an der Bachstraße auf Höhe der Hausnummer 156 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus der Garage. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Trotzdem wurden zwei Autos und ein Roller schwer beschädigt.



Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 9328 6480, in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell