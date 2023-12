In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten: --- Erkrath --- Am Donnerstag (30. November 2023) wurde zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck eines Supermarktes an der Bongardstraße verursacht.

Mettmann (ots) - Der Fahrer eines grauen Ford Kuga stellte sein Fahrzeug in einer der Parkbuchten ab und bemerkte bei seiner Wiederkehr die frischen Unfallschäden, die nach ersten Erkenntnissen durch ein blaues Fahrzeug entstanden sind.



Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.



--- Hilden ---



An einem grauen Skoda Rapid wurde am Mittwoch (29. November 2023) ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich gegen 8:10 Uhr an der Kreuzung Ohligser Weg/Lindenstraße/Kölner Straße/ "An den Linden" und wurde von einem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Transporters mit Hamburger Städtekennung (HH) verursacht. Der Transporter fuhr vor dem Skoda auf der Ohligser Straße in Richtung Kölner Straße und touchierte den Skoda während eines abrupten Abbiegevorgangs nach rechts in Richtung Lindenstraße und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.



Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.



--- Hinweise und Tipps der Polizei ---



- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine

Straftat!



- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten

Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).



- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.



- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren.

Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die

polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn

möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen

Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich

sind.



Fragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me





Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell