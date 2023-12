In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten: --- Haan --- Am Sonntagabend, 10. Dezember 2023, kam es auf der Flurstraße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 38-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Mettmann (ots) - Gegen 20:05 Uhr befuhr der 38-Jährige den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Gehweg der Flurstraße, als ein Fahrzeug aus einer Einfahrt auf die Flurstraße einbiegen wollte. Der Fahrzeugführer missachtete den vorfahrtberechtigen Radfahrer und kollidierte mit ihm. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 38-Jährige zu Boden geschleudert und verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.



Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.



--- Hilden ---



Am Freitagmorgen, 8. Dezember 2023, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gerresheimer Straße 95 in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Renault Megane, mit einer Städtekennung für die Stadt Berlin (B-), hatte sein Fahrzeug gegen 8:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Nur wenige Minuten später kehrte er zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.



Am Samstagmittag, 9. Dezember 2023, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Westring in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Wohnmobils der Marke Fiat hatte sein Fahrzeug gegen 13:15 Uhr auf einem der zwei Behindertenparkplätze rechtsseitig des Haupteingangs abgestellt. Gegen 13.40 Uhr kehrte er zurück zum Abstellplatz und stellte einen frischen Unfallschaden am Heck fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 3.000 Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.



--- Monheim am Rhein ---



In der Zeit von Samstagabend, 9. Dezember 2023, bis Sonntagnachmittag, 10. Dezember 2023, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audi A3 hatte sein Fahrzeug gegen 20 Uhr gegenüber des dortigen Schwimmbads auf dem Parkstreifen abgestellt. Am nächsten Tag kehrte er gegen 16:30 Uhr zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.



--- Hinweise und Tipps der Polizei ---



- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine

Straftat!



- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten

Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).



- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.



- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren.

Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die

polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn

möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen

Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich

sind.



