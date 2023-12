In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten: --- Heiligenhaus --- Auf der Ruhrstraße beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen Donnerstag (14.

Mettmann (ots) - Dezember 2023) gegen 16 Uhr und Freitag (15. Dezember 2023) gegen 16:20 Uhr einen schwarzer Renault Twingo. Sowohl die linke Fahrzeugseite als auch der Außenspiegel wiesen frische Unfallschäden auf, die insgesamt mit etwa 500 Euro beziffert werden. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich laut Zeugenaussagen vermutlich um ein dunkles Fahrzeug.



Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.



--- Ratingen ---



Am Samstag, 16. Dezember 2023, fuhr eine 69-jährige Mettmannerin gegen 14 Uhr mit ihrem grauen VW-Golf auf dem Lönsweg in Richtung der Kreuzung Lönsweg/Karpendeller Weg, als sie aufgrund eines entgegenkommenden Wagens zum Fahrbahnrand auswich. Dabei touchierte sie nach eigenen Angaben ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto.

Um was für ein Fahrzeug es sich handelte, konnte die Unfallverursacherin nicht sagen, da sie sich von der Unfallstelle entfernte und erst zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehrte. Das beschädigte, vermutlich grüne Auto könnte Lackabriebe im Bereich des linken Außenspiegels aufweisen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 125 Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.



--- Langenfeld ---



Bei einem weißen VW Transporter einer Handwerkerfirma wurde auf der Langforter Straße der linke Außenspiegel abgefahren. Die Tat ereignete sich am Montag, 18. Dezember 2023, zwischen 8:30 Uhr und 10:50 Uhr, während der Transporter auf Höhe der Hausnummer 29 am Straßenrand abgestellt war.



Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.



