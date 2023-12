In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten: --- Wülfrath --- Am Dienstagnachmittag (12. Dezember 2023) kam es auf der Kreuzung Velberter Straße / Mettmanner Straße zwischen 16:15 Uhr und 16.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Mettmann (ots) - Der 40-Jährige Fahrzeugführer stand mit seinem Ford Transit an der oben genannten Kreuzung, als ein hinter ihm fahrendes Fahrzeug auf das Heck seines Transits auffuhr. Erst im Nachhinein stellte er einen Schaden an seinem Auto fest. Das rechte Fahrzeugheck war mittig deformiert. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug konnte der Unfallbeteiligte nicht machen.



--- Erkrath ---



Am Dienstagnachmittag, 19. Dezember 2023, kam es gegen 15 Uhr auf dem Park- und Ride- Parkplatz am S-Bahnhof in Erkrath (Morper Allee 1a) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Paketzusteller bemerkte, wie ein grauer Kleinwagen aus einer Parklücke hinausfuhr und dabei ein geparktes graues BMW 3 Kabrio touchierte. Der circa 60 bis 80 Jahre alte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.



--- Langenfeld ---



Am Dienstagnachmittag, 19. Dezember 2023, kam es gegen 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Marthastraße in Langenfeld-Richrath. Der Zeuge parkte das Firmenfahrzeug, einen Lieferwagen der Marke Mercedes Vito, am rechten Fahrbahnrad der Marthastraße. Als er nach kurzer Zeit zurück zum Abstellort kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel umgeklappt und zum Teil zerbrochen war.



Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich jederzeit bei der Polizei in Langenfeld zu melden.



--- Monheim am Rhein ---



Am Dienstagmorgen, 19. Dezember 2023, kam es zwischen 07:15 Uhr und 08:25 Uhr auf der Alfred-Nobel-Straße in Höhe der Hausnummer 10 zu einer Verkehrsunfallflucht. Das auf dem dortigen Parkplatz abgestellte Fahrzeug, ein grauer VW Polo, wurde vermutlich durch ein rotes Fahrzeug beschädigt und dabei so weit zur Seite geschoben, dass es nicht mehr mittig auf dem Parkplatz stand. Bei dem Zusammenstoß wurde die Motorhaube des VW Polo so weit zusammengedrückt, dass diese aus der Verankerung gerissen und vollständig zerstört wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1500 Euro.



