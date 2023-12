In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten: --- Velbert --- In der Nacht zu Sonntag, 3. Dezember 2023, verursachte ein stark alkoholisierter 32-Jähriger einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug flüchtete und wenige hundert Meter weiter nach einem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen stark verunfallt liegen blieb.

Mettmann (ots) - Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und ordnete eine Blutprobe an.



Das war geschehen:



Gegen 04:10 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen Verkehrsunfall auf der Offerstraße in Velbert. Die Zeugin war aufgrund eines lauten Knalls auf den Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz aufmerksam geworden, welcher unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich zur Nedderstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit gleich drei geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Sämtliche Fahrzeuge wurden hierbei zum Teil schwer beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Mercedes Benz S320 von der Örtlichkeit in Richtung Grünstraße.



Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten auf der Grünstraße einen weiteren Unfallort feststellen. Unmittelbar vor der Einmündung zur Steeger Straße wurde ein mittig auf einer Verkehrsinsel aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt und aus seiner Verankerung gerissen. Durch die Wucht des Aufpralls war das Verkehrszeichen nach rechts auf den Gehweg geschleudert worden. Der stark verunfallte und nicht mehr fahrbereite Mercedes Benz des Unfallverursachers konnte nur wenige Meter weiter angetroffen werden.



Der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrer, ein 32-jähriger Velberter, wurde verletzt auf dem Fahrersitz angetroffen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Beamten leiteten wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Velberter ein und ordneten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.



Der nicht mehr fahrbereite Mercedes Benz S320 wurde sichergestellt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 45.000 Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.



--- Monheim am Rhein ---



In der Nacht von Freitag, 1. Dezember 2023, auf Samstag, 2. Dezember 2023, kam es am Steglitzer Platz in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Transporters der Marke Renault Master hatte sein Fahrzeug gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er, gegen 7:10 Uhr, einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.



--- Hinweise und Tipps der Polizei ---



- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine

Straftat!



- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten

Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).



- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.



- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren.

Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die

polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn

möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen

Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich

sind.



