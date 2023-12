An einem Kiosk an der Dieselstraße in Ratingen randalierte am Donnerstagabend, 28.

Mettmann (ots) - Dezember 2023, ein alkoholisierter Mann und verletzte eine Person mit einer Flasche.



Das war geschehen:



Gegen 22:20 Uhr traf ein bislang unbekannter Mann, der laut Zeugenaussagen augenscheinlich alkoholisiert war, in dem Ladenlokal ein und kaufte ein Bier. Anschließend randalierte er vor dem Kiosk und bedrohte einen 34 Jahre alten Mann, auf den er daraufhin mit der Glasflasche einschlug. Der 34-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Der Täter entfernte sich indes von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.



Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:



- Zwischen 40 und 50 Jahre alt

- Etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

- Dicke Figur

- Blonde Haare

- Osteuropäisches Erscheinungsbild

- Bekleidet mit einer schwarzen Jacke

- Halte sich häufig im Bereich der Dieselstraße/Berliner Straße

auf



Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder eine Person kennen, auf die die Beschreibung zutrifft, werden jederzeit von der Polizei in Ratingen unter der Telefonnummer 02102 / 9981 6210 entgegengenommen.



