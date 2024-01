Am Dienstagabend (02.01.2024) wollte ein Unbekannter einen 18-Jährigen in Langenzenn (Lkrs.

Zirndorf (ots) - Fürth) berauben und verletzte ihn hierbei schwer. Die Fürther Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein 18-jähriger Mann ging gegen 22:30 Uhr mit einem 20-jährigen Bekannten zu Fuß vom Bahnhof in Langenzenn in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Bereich des Denkmalplatzes sprang ein unbekannter Mann von dem Geländer eines Jugendzentrums hervor, bedrohte den 18-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.



Als der 18-Jährige den maskierten Unbekannten wegschubste, schoss der dieser mit der mutmaßlichen Schreckschusspistole aus kurzer Entfernung in Richtung des Gesichts des jungen Mannes. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung des naheliegenden Bolzplatzes. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte, welcher nicht näher beschrieben werden konnte, nicht mehr angetroffen werden.



Der 18-Jährige erlitt durch die Schussabgabe schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen im Gesichtsbereich und wird in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Zudem waren in die Fahndungsmaßnahmen ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthundeführer eingebunden.



Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs und der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, welche Hinweise auf den unbekannten Mann geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold