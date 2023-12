In der Nacht von Donnerstag (30.11.2023) auf Freitag (01.12.2023) führten die Polizeiinspektionen Nürnberg-West und Nürnberg-Mitte Verkehrskontrollen im Rahmen einer Kontrollstelle am Frankenschnellweg durch.

Nürnberg (ots) - Die Beamten stellten erhebliche Verstöße fest.



Im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 04:00 Uhr führte die Polizei auf dem Frankenschnellweg auf Höhe "An den Rampen" zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Vielzahl von Verkehrskontrollen durch.



Hierzu wurde unter der Führung der Polizeiinspektionen Nürnberg-West und Nürnberg-Mitte eine Verkehrskontrollstelle betrieben, bei der auch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg und ein Hundeführer mit Rauschgiftsuchhund eingesetzt wurden. Zudem unterstützten Beamte der Verkehrspolizeiinspektionen Feucht und Erlangen bei der Durchführung der Kontrollstelle, so dass insgesamt gut zwei Dutzend Polizeibeamte zum Einsatz kamen.



Die Beamten kontrollierten insgesamt circa 190 Verkehrsteilnehmer.



Hierbei wurden zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihre Fahrzeuge alkoholisiert führten (Überschreitung der 0,5-Promille-Grenze). Drei Fahrer nahmen unter Drogeneinfluss am Verkehr teil.

Drei Verkehrsteilnehmer verfügten nicht über die für ihr Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde jeweils unterbunden.



Auf Grund der vorgenannten Verstöße leiteten die Beamten entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Erstellt durch: Stefan Schmid