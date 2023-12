Am Samstagabend (02.12.2023) griffen mehrere zunächst unbekannte Personen einen 22-Jährigen in Neustadt an der Aisch an, bedrohten ihn mit einer Waffe und bestahlen ihn.

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber und nahm mehrere Tatverdächtige fest.



Der 22-Jährige traf sich gegen 19:30 Uhr im Stadtpark mit mehreren ihm unbekannten Personen. Diese forderten den jungen Mann unvermittelt auf, seine mitgeführten Wertgegenstände auszuhändigen. Hierbei bedrohten sie ihn mit einer Waffe. Im weiteren Verlauf schlugen die Unbekannten auf den Geschädigten ein, welcher schließlich seinen Geldbeutel aushändigte. Anschließend flüchteten die Täter.



Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Hierbei zogen die Beamten neben einem Diensthundeführer, zivilen Einsatzkräften und Streifen umliegender Dienststellen auch einen Polizeihubschrauber hinzu.



Im weiteren Verlauf gelang es einer Streife der Zivilen Einsatzgruppe Ansbach, zwei Tatverdächtige in Diespeck zu lokalisieren. Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahmen den 17-jährigen Jugendlichen und seine 16-jährige Begleiterin daraufhin vorläufig fest.



Kurz darauf konnten die Beamten in der Unteren Bleichgasse in Neustadt an der Aisch zwei weitere Jugendliche (18, 19) vorläufig festnehmen. Eine weitere Person flüchtete zunächst unerkannt.



Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamten auch diese Person identifizieren. Der 14-Jährige konnte bislang noch nicht angetroffen werden.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die fünf Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler