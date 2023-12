Wie mit den Meldungen 1307 und 1372 berichtet, trat in Feucht (Lkrs.

Schwabach (ots) - Nürnberger Land) ein Mann Kindern in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Am Freitag (01.12.2023) ereignete sich ein erneuter Fall. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet weiterhin um Zeugenhinweise.



Das Kind befand sich gegen 12:45 Uhr in der Hermann-Oberth-Straße, als ein Mann eine Weile neben ihm herlief, seine Hose öffnete und an seinem Glied manipulierte.



Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.



Die Beschreibung des Unbekannten gleicht den Beschreibungen aus den vorangegangenen Fällen. Gesucht wird ein lebensälterer, großer Mann, mit grauen, kurzen, eventuell lockigen Haaren.



Die Kriminalpolizei ermittelt in den genannten Fällen und bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Janine Mendel