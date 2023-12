Am Mittwochmorgen (06.12.2023) kam es im Kreuzungsbereich der Wallensteinstraße und der Auffahrt zur Südwesttangente zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nürnberg (ots) - Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können.



Gegen 07.15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Ford die Hügelstraße in stadteinwärtiger Richtung und wollte nach links auf den Zubringer der Südwesttangente abbiegen. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem die Wallensteinstraße stadtauswärts fahrenden 53-jährigen Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Hyundai unterwegs war.



Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt, allerdings entstand durch das Unfallgeschehen ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.



Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, sucht die Verkehrspolizei Nürnberg nun Zeugen des Unfallgeschehens, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.



Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 entgegen.



Erstellt durch: Stefan Schmid / mc