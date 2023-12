Am Samstagabend (09.12.2023) überfielen drei unbekannte Männer eine Tankstelle im Nürnberger Stadtteil Langwasser.

Nürnberg (ots) - Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 20:30 Uhr betraten drei maskierte Männer eine Tankstelle in der Georg-Ledebour-Straße / Ecke Liegnitzer Straße. Kurz nach dem Betreten bedrohten die Unbekannten den allein anwesenden Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Schusswaffe sowie einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio mit der Beute von mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.



Nachdem der Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei verständigte, wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, in dessen Verlauf die Unbekannten jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten.



Zwei der Unbekannten waren circa 170 cm groß, der Dritte wird auf eine Körpergröße von circa 180 cm geschätzt. Alle Personen waren von sehr schlanker Statur und nahezu gleich bekleidet. Alle drei Personen trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, welche über den Kopf gezogen waren, schwarze Hosen, schwarze Turnschuhe und weiße Socken. Die Personen trugen dunkle Gesichtsmasken und führten eine schwarze Schusswaffe und ein Messer mit sich. Die Unbekannten sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold