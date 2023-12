Am Samstagnachmittag (09.12.2023) musste eine Straßenbahn im Nürnberger Norden stark abbremsen um eine Kollision mit einem unbekannten Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Nürnberg (ots) - Vier Fahrgäste erlitten hierdurch leichte Verletzungen.



Die Straßenbahn fuhr gegen 17:45 Uhr im Bereich der Bucher Straße in nördlicher Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein unbekannter dunkler Pkw ebenfalls die Bucher Straße in nördliche Richtung und bog auf Höhe der Hausnummer 71 unvermittelt nach links über die dortige Sperrfläche ab.



Der Fahrer der Straßenbahn führte daraufhin eine Vollbremsung durch um die Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Hierdurch stürzten vier Fahrgäste der Straßenbahn und erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des unbekannten Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten weiter fort.



Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sowie Personen, welche Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65830 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold