Am Sonntagnachmittag (10.12.2023) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld (Lkrs.

Weißenburg (ots) - Weißenburg-Gunzenhausen). Fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt.



Gegen 16:30 Uhr befuhr der 41-jährige Fahrer eines Opel Insigna zusammen mit seiner 33-jährigen Frau und zwei Kleinkindern (8 Monate alte Zwillinge) die Bundesstraße 2 in Richtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Heideck geriet der 41-Jährige aus noch nicht geklärter Ursache nach links in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem in Richtung Norden fahrenden Opel Corsa.



Der Opel Corsa wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, durchschlug einen Wildfangzaun und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch erlitt die 19-jähige Fahrerin derart schwere Verletzungen, dass sie vor Ort reanimiert und im weiteren Verlauf in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus geflogen wurde.



Der 41-jährige Fahrer und seine Familie wurden mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gefahren.



Die Bundesstraße 2 war an der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis 20:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren leiteten den Verkehr entsprechend um.



Zudem waren mehrere Einsatzkräfte des BRK, Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



Die Polizeiinspektion Weißenburg hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.



Erstellt durch: Michael Petzold