Am Sonntagabend (10.12.2023) rief ein unbekannter Mann in einem Fast-Food-Restaurant in der Erlanger Innenstadt judenfeindliche Parolen.

Erlangen (ots) - Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der Unbekannte fiel einem Zeugen gegen 20:45 Uhr in einem Schnellrestaurant am Hugenottenplatz auf. Da der Mann mehrfach antisemitische Äußerungen von sich gab, verständigte der Zeuge die Polizei. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt kurz darauf am Tatort ankamen, hatte sich die Person bereits in unbekannte Richtung entfernt.



Es liegt folgende Beschreibung vor:



Männlich, etwa 35 Jahre alt, kurze Haare. Bekleidet mit einem roten Pullover und einer schwarzen Jacke.



Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc