Wie mit Meldung 1429 berichtet, ereignete sich am Sonntagnachmittag (10.12.2023) ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld (Lkrs.

Weißenburg (ots) - Weißenburg-Gunzenhausen). Die 19-jährige Fahrerin des Opel Corsa verstarb nun an den Folgen der schweren Verletzungen.



Gegen 16:30 Uhr befuhr der 41-jährige Fahrer eines Opel Insigna zusammen mit seiner 33-jährigen Frau und zwei Kleinkindern (8 Monate alte Zwillinge) die Bundesstraße 2 in Richtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Heideck geriet der 41-Jährige aus noch nicht geklärter Ursache nach links in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem in Richtung Norden fahrenden Opel Corsa.



Der Opel Corsa wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, durchschlug einen Wildfangzaun und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch erlitt die 19-jährige Fahrerin derart schwere Verletzungen, dass sie vor Ort reanimiert und im weiteren Verlauf in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus geflogen wurde.



Noch im Laufe des Sonntagabends verstarb die junge Frau an den Folgen der schweren Verletzungen.



Die vierköpfige Familie wird weiterhin stationär in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, befindet sich jedoch nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc