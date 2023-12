In den Freitagabendstunden (08.12.2023) machten sich drei Personen in der Fürther Innenstadt gewaltsam an einem Snackautomat zu schaffen und entwendeten aus diesem verschiedene Lebensmittel.

Fürth (ots) - Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.



Gegen 22:00 Uhr teilte ein aufmerksamer 45-Jähriger der Polizei mit, dass sich drei Männer gewaltsam an einem Lebensmittelautomat in der Würzburger Straße zu schaffen machen.



Aufgrund der guten Beschreibung der Tatverdächtigen, gelang es einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth, zwei jugendliche Tatverdächtige (17 und 15 Jahre alt) zu stellen und vorläufig festzunehmen. Eine dritte Person flüchtete.



Die Polizeibeamten fanden bei den beiden Jugendlichen Lebensmittel auf, die aus dem Sortiment des Snackautomaten stammen.



Die festgenommenen Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



An dem Automaten entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.



Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt nun gegen die beiden Jugendlichen und deren unbekannten Begleiter wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Erstellt durch: Stefan Schmid / mc