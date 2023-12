Am Freitagmittag (08.12.2023) bestahlen zwei Männer in der Fürther Südstadt eine Seniorin und begingen zudem einen Ladendiebstahl.

Fürth (ots) - Die zwei Tatverdächtigen wurden festgenommen.



Gegen 12:45 Uhr beobachtete der Ladendetektiv zwei Männer (23 und 27 Jahre alt) in einem Supermarkt in der Karolinenstraße über die Videoüberwachungsanlage wegen ihres verdächtigen Verhaltens.



Er beobachtete, wie einer der beiden Männer einen günstigen Moment ausnutzte und einer 89-jährigen Kundin den Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendete, während der zweite Mann "Schmiere" stand.



Das Diebesduo wurde daraufhin von Mitarbeitern des Supermarktes nach dem Verlassen des Geschäfts aufgehalten. Der 23-Jährige versuchte zu flüchten, konnte jedoch festgehalten werden, obwohl sich der 23-jährige Mann mit einem Schlag in das Gesicht gegen die Festhaltung wehrte. Bei dem 27-Jährigen konnte zudem Diebesgut, das dem Supermarkt zugeordnet werden konnte, aufgefunden werden.



Polizeibeamte der Polizeiinspektion Fürth nahmen die beiden Männer wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig fest.



Da beide Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen die beiden Männer.



Ein Ermittlungsrichter des AG Erlangen erließ gegen beide Männer einen Untersuchungshaftbefehl.



Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Fürth führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Männer.



Erstellt durch: Stefan Schmid