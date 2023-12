Ein Fußgänger ist am Montagabend (11.12.2023) in Burgthann (Lkrs.

Altdorf (ots) - Nürnberger Land) bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Ein Lkw erfasste den 83-jährigen Mann, als dieser eine Straße überquerte.



Der Fußgänger überquerte gegen 17:15 Uhr die B8 im Gemeindeteil Oberferrieden auf Höhe der Einkaufsmärkte am Espenpark. Ein vorbeifahrender Lkw erfasste den 83-Jährigen, der hierdurch tödliche Verletzungen erlitt.



Beamte der Polizeiinspektion Altdorf führen derzeit die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird in die Ermittlungen ein Unfallsachverständiger eingebunden, der seine Arbeit noch in den Abendstunden an der Unfallstelle aufgenommen hat. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt der betroffene Abschnitt der B8 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.



Erstellt durch: Michael Konrad