Am frühen Montagmorgen (11.12.2023) beobachtete eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Südstadt einen sich verdächtig verhaltenden Mann.

Nürnberg (ots) - Dieser führte Diebesgut und Aufbruchswerkzeug mit sich und wurde auf Grund bestehender Haftbefehle festgenommen.



Gegen 03:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Wölckernstraße auf einen 26-Jährigen aufmerksam, der in mehreren Hinterhöfen den Schließzustand von Haustüren überprüfte.



Der Mann war mit einem silberfarbenen hochwertigen Pedelec unterwegs, dessen er sich kurz vor der durchgeführten Personenkontrolle entledigte.



Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Pedelec um Diebesgut aus einem möglicherweise noch unentdeckten Diebstahlsdelikt handelt.



Die Beamten stellten das Fahrrad aus diesem Grund sicher. Bei dem 26-jährigen Mann fanden die Beamten zudem Aufbruchswerkzeuge und eine geringe Menge Betäubungsmittel auf.



Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



Da gegen den Tatverdächtigen zwei vollziehbare Haftbefehle vorlagen, wurde der Mann festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg eingeliefert.



Erstellt durch: Stefan Schmid / bl